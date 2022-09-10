«Сиджу в касці 45-го року. Тікатимемо пішки» – окупант розповів про відступ під Балаклією

Про відступ під Балаклією російської армії розповів один із окупантів своїй дружині телефоном. Розмову перехопила і оприлюднила СБУ, передає NNS.

Як відомо, українські військові проводять успішний контрнаступ на Харківщині, звільняючи від рашистів один населений пункт за другим. Вже офіційно над Балаклією піднято український прапор – це місто звільнили декілька днів тому. Також відомо, що українські військові зайшли до Куп’янська і Ізюму. Росіяни спішно тікають, залишаючи техніку, боєприпаси і своїх поранених, про що у мережі є купа свідчень.

ЗСУ змусили російську армію відступати з Балаклії до Луганська, куди окупанти добиралися пішки аби врятуватися. Про це розповідає своїй дружині бойовик так званої «ЛНР».

«На валізах сидимо. Відступатимемо, напевно. Бігтитимемо. Гарного тут мало. 202-й полк під Балаклією був, пішов до Луганська, половина потрапила до полону. Пішки підемо. Ті з Балаклії пішки відступали до Луганська», — каже окупант.

Крім того, що бойовик у розмові зі своєю співрозмовницею скаржиться, що росіяни з Балаклії до Луганська бігли пішки (йдеться про відстань у сотні кілометрів), він також повідомляє про те, що сидить без бронежилета та ще й касці 1945 року.

Нижче – аудіозапис розмови.