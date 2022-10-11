Ворог випустив по Запоріжжю 12 ракет: наслідки удару (фото, відео)

РФ вночі 11 жовтня завдала ракетного удару по Запоріжжю, загинула одна людина. Уражено об’єкти інфраструктури

Російська армія у ніч проти 11 жовтня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Було випущено 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти: автосалон, школу та амбулаторію.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає NNS

Він зазначив, що дві ракети влучили в автосалон. У результаті загинула одна людина, там спалахнула пожежа.

Інші ракети вразили навчальний заклад. Було також пошкоджено амбулаторію.

Також, вночі 11 жовтня російська армія також атакувала Дніпропетровську область. Ворог вдарив по чотирьом районам з “Градів”, “Ураганів”, “Торнадо-С” та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та постраждалих, однак зруйновано багато будинків.

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