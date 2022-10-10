10 жовтня росія знову вдарила по Запоріжжю – зруйновано цілий під’їзд житлового будинку (фото, відео)

Вночі 10 жовтня росія знову вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ракетної атаки у центрі міста зруйнований багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

Як передає NNS, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Чергова ворожа атака! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів”, написав він.

І доповнив, що внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя зруйнований багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

В.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив, що від удару зруйнований цілий під’їзд, а в будинку виникла пожежа. На місці працюють рятувальники, медики й інші служби, людям надають необхідну допомогу.

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував фото із наслідками удару по Запоріжжю.

Фото з телеграм-каналу “Запоріжжя.Інфо”

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