10 жовтня росія знову вдарила по Запоріжжю – зруйновано цілий під’їзд житлового будинку (фото, відео)

Вночі 10 жовтня росія знову вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ракетної атаки у центрі міста зруйнований багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.
Як передає NNS, про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
“Чергова ворожа атака! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів”,написав він.
І доповнив, що внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя зруйнований багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.
В.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив, що від удару зруйнований цілий під’їзд, а в будинку виникла пожежа. На місці працюють рятувальники, медики й інші служби, людям надають необхідну допомогу.
Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував фото із наслідками удару по Запоріжжю.
Фото з телеграм-каналу “Запоріжжя.Інфо”
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