У п’ятницю, 15 вересня сталася ДТП у Харкові. Серед постраждалих двоє дітей, повідомляє НСН

У Харкові чотири автомобілі зіштовхнулися між собою. Унаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед них – двоє неповнолітніх дітей

Про це інформує поліція Харківської області.

Внаслідок ДТП у Харкові постраждали чотири людини, серед них – двоє дітей

Зазначається, що о 15:54 автомобілі “МАЗ”, “Skoda Octavia”, “Peugeot 301” та “Peugeot 3008” врізалися між собою.

Внаслідок аварії постраждали четверо людей. Різні тілесні ушкодження отримали 52-річний водій “Skoda” та його 15-річна пасажирка, а також 51-річний водій та 11-річна пасажирка “Peugeot 301”.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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