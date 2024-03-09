Окупанти вдарили по Нікопольщині 9 березня. Внаслідок атаки загинув підліток, ще одна людина у важкому стані

Війська рф уранці 9 березня вдарили по Червоногригорівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. Відомо про загиблого підлітка, ще одна людина у важкому стані.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає НСН.

Унаслідок артилерійського удару загинув 16-річний підліток. Ще одну людину, 22-річного хлопця, госпіталізували у важкому стані.

Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін.

Війська РФ вдарили по Нікопольщині 9 березня – загинув підліток

Ситуація в області

У ніч проти 9 березня військові збили 5 безпілотників над Криворізьким районом цієї ночі. Але було і влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.

Окрім того, за даними ОВА, окупанти цілили по Нікопольщині. Обстріляли Марганець та одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів із важкої артилерії.

Минулося без загиблих чи постраждалих.

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