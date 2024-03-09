Війська РФ вночі 9 березня атакували Дніпропетровську область дронами “Шахед” – що відомо

Російські війська в ніч із 8 на 9 березня атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу “Шахед”. Внаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві

Про нічну атаку повідомляє НСН з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

“П’ять безпілотників збили захисники неба над Криворізьким районом цієї ночі. Але було й попадання промисловим підприємством. Там виникла пожежа”, – заявив голова Дніпропетровської ОВА.

Війська РФ вночі 9 березня атакували Дніпропетровську область дронами “Шахед”, виникла пожежа

Повідомляється, що рятувальники оперативно загасили пожежу. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Також Сергій Лисак повідомив, що над Криворізьким районом було збито 5 безпілотників.

Ще новини України: 8 березня на фронті: де найбільше тисне ворог, які втрати