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В Житомирській області у дитини в руках підірвалася граната

Журналіст
В Житомирській області у дитини в руках підірвалася граната
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В Житомирській області дитина знайшла вибухонебезпечний предмет. Граната здетонувала в руках у хлопчика

Про це повідомляє НСН з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

За даними ДСНС, подія сталася сьогодні, 1 вересня, у місті Малин Житомирської області.

“Попередньо, 13-річний хлопчик поблизу залізничної колії натрапив на сучасний вибухонебезпечний предмет, який здетонував у його руках”, – заявили в службі.

Рятувальники пояснили, що дитина отримала значні травми й наразі перебуває у лікарні.

В Житомирській області у дитини в руках підірвалася граната

В Житомирській області у дитини в руках підірвалася граната

Мінна небезпека

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв’язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про “знахідку” в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Ще новини України: Мінна безпека стане обов’язковою в українських школах – Міносвіти

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