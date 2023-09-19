В Україні вперше зафіксували використання ракет “Грім-Е1” на Харківщині — прокуратура

Використання росіянами ракет “Грім-Е1” слідчі зафіксували вперше — під час обстрілу по Куп’янську на Харківщині 19 вересня

Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Суспільне.

“Причиною могло стати те, що у противника не виходить прорвати оборону українських військових на цій ділянці. Вони вибрали тактику “випаленої землі”, винищуючи цивільні об’єкти та беззахисних мирних мешканців”, — сказав Чубенко.

Раніше пресслужба прокуратури області повідомляла, що “Грім-Е1” створена на базі радянської ракети Х-38, максимальна дальність ураження може становити 120 км.

В Україні вперше зафіксували використання ракет “Грім-Е1” на Харківщині

Що відомо про обстріл у Куп’янську

Обстріл стався близько 13:00 19 вересня. За попередніми даними, шестеро цивільних загинули — дві жінки та чотири чоловіки, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. На місці слідчі також вилучили уламки, попередньо від КАБ-500

Волонтери, які загинули під час удару, поверталися з евакуації цивільних людей з Куп’янського району, розказав Суспільне Харків голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. Вони представляли благодійнийфонд Харкова.

За даними Болвінова, війська РФ обстріляли автомобіль волонтерів, які проводили евакуацію мирного населення. Загиблих дістають з річки поблизу та зі знищених автівок, кількість жертв може збільшуватися.

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