Окупанти обстріляли Куп’янськ на Харківщині, вбили трьох людей

Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини – вдень 19 вересня обстріляли Куп’янськ і вбили там трьох людей.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

“Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ. Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється”, йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі ворог вчергове обстріляв Куп’янській район. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

“За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вночі 19 вересня російські військові завдали ракетний удар по селу Отрадне Куп‘янського району. За попередніми даними, удар був завданий однією ракетою типу С-300, випущеною з території бєлгородської області рф.

Російська ракета впала на територію навчального закладу. Пошкоджено господарчі споруди.

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