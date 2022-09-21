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В Україні оновлено перелік територіальних громад в зоні бойових дій та в окупації

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в украине обновили перечень громад в зоне боевых действий

Мінреінтеграції оновлено перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 вересня. Перелік скорочений до 327 громад

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 327 громад у 9 областях.

В Україні оновлено перелік територіальних громад в зоні бойових дій та в окупації

Зміни у переліку

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Водночас з переліку виключені такі громади Запорізької області:

  • Матвіївська сільська територіальна громада;
  • Петро-Михайлівська сільська територіальна громада;
  • Степненська сільська територіальна громада;
  • Тернуватська сільська територіальна громада.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, які є тимчасово окупованими;
  • території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

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