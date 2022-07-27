Майже 85% українців не готові до територіальних поступок задля досягнення миру — опитування

Майже 85% українців не готові до територіальних поступок задля досягнення миру. Водночас, 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Дане опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології з 6 по 20 липня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Суспільного.

Настрої населення приблизно однакові незалежно від регіону. Так, серед жителів Сходу 77% проти поступок (готові на поступки – лише 16%), а серед жителів Півдня – 82% проти поступок (готові – лише 10%). У порівнянні з травнем кількість тих, хто проти будь-яких поступок, у східних регіонах збільшилася.

У КМІС також зазначають, що серед респондентів, які після початку війни виїхали з тимчасово окупованих територій, лише 17% виступають за територіальні поступки. Натомість 82% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед російськомовних українців 76% проти територіальних поступок (підтримують – 14%). Серед російськомовних росіян також переважна більшість – 68% – виступають проти будь-яких поступок (підтримують – 19%).

Зазначімо, що опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 громадян України віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та деяких районів Донецької та Луганської областей).

За звичайних обставин статистична похибка не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%,, проте в умовах війни показник похибки може дещо збільшуватися.

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