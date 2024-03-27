У Херсоні на дві години скоротять тривалість комендантської години з наступного тижня

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram, передає НСН.

“З наступного тижня в Херсонській міській територіальній громаді буде скорочена тривалість комендантської години. Відповідний наказ вже підписаний”, – повідомив Мрочко

У одній з областей України скоротять тривалість комендантської години

Як повідомив голова Херсонської МВА, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня. Також, він нагадав містянам, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Відомо, що з 1 березня влада Запорізької області вирішила скоротити тривалість комендантської години в обласному центрі та районі.

Як ми писали раніше, в України недостатньо засобів протиповітряної оборони, аби закрити всю територію від атак ракет “Онікс” та “Циркон”, які запускає ворог.

Україна може боротися з російськими протикорабельними ракетами “Онікс” та “Циркон” за допомогою комплексів ППО SAMP/T та Patriot, однак їхньої наявної кількості наразі недостатньо.

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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