Кількість міністерств в Україні скоротять на третину: відомо, які саме можуть ліквідувати

В рамках реформи, кількість міністерств в Україні скоротять на третину. Також буде скорочено і кількість державних службовців.

Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Пише Телеграф, передає НСН.

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“Президент оголошував про те, що ми ведемо роботу над зміною формату уряду, тобто скороченням кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину. Скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити, і в цьому році скорочено 20 тисяч вакансій державної служби”, — зазначив прем’єр.

Шмигаль пояснив, що міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику. За його словами, Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Він також додав, що Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства.

“Ми працюємо над тим, щоб залишити оптимізований Кабмін. Те, над чим зараз працюємо, кількість міністрів має бути 15 – максимум 16, і відповідно кількість міністерств 15-16. Не більше. Це оптимальна кількість, щоб бути більш скоординованими і швидкими. Треба бути менш бюрократичними, скоротити певну кількість людей”, — заявив прем’єр.

Водночас він підкреслив, що поки не буде анонсувати, які саме міністерства залишаться працювати та в якому вигляді. Також Шмигаль заявив, що зараз не готовий говорити і про будь-які кадрові зміни в уряді.

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