У Миколаєві окупанти обстріляли п’ятиповерхівку: рятувальні служби шукають людей під завалами (фото)

ОНОВЛЕНО. На жаль, кількість загиблих збільшилася до шести. У Миколаєві в результаті обстрілу російськими окупантами зруйновано частину будівлі з п’ятого по перший поверх. Рятувальники шукають людей під завалами

У Миколаєві, де сьогодні російська ракета влучила у п’ятиповерхівку, рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає NNS

«У Миколаєві рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Зруйновано частину будівлі з п’ятого по перший поверх. Під завалом можливо перебувають люди. Від ДСНС залучено 13 од. техн. 68 чол. особового складу», – йдеться у повідомленні.

Обстріл у Миколаєві – під завалами можуть перебувати люди

Під час ворожих обстрілів Миколаєва сьогодні вночі, 11 листопада, одна з ракет поцілила у п’ятиповерхівку житлового кварталу, внаслідок загинули і отримали поранення люди. Спочатку повідомляли про двох загиблих. Станом на 10:00 загиблих вже шість, серед них сімейна пара – сиротою залишився 16-річний хлопчик.

Джерело: ДСНС

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