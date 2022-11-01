В Миколаєві встановлюють наземні бетонні укриття: як вони виглядають

В Миколаєві встановлюють наземні бетонні укриття. Їх придбала компанія ДТЕК ВДЕ.

31 жовтня у Миколаєві почали встановлювати перші два бетонні укриття на вулицях міста. Про це NNS дізнався з повідомлення Миколаївської обласної державної адміністрації.

«Через постійні обстріли Миколаєва потреба в безпечних укриттях для містян досить велика. Тому на запит Миколаївської обласної військової адміністрації компанія ДТЕК ВДЕ надала два бетонних укриття для мешканців міста», йдеться у повідомленні.

Ці укриття армовані, мають необхідну сертифікацію та здатні захистити від потенційних уламків чи вибухової хвилі. Кожне з них розраховано на 15 сидячих місць для короткострокового перебування.

На стіни бетонних укриттів київські художники Віталій Гідеван та Олена Нойна нанесли на укриття стінописи, щоб вони виглядали привабливо. Як зазначив Віталій Гідеван, це найшвидший проєкт митці.