Як організувати укриття у себе вдома та на що звернути увагу – корисні поради

Під час початку обстрілів і навіть звуку сирени не всі можуть відразу дістатися бомбосховищ. Та й далеко не у всіх вони розташовані поблизу будинків. Тож варто знати, як організувати укриттяб у себе вдома та на що звернути увагу

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті acmc.ua

Головне, що потрібно знати

Більш-менш безпечно ховатися у старих, але не аварійних, будинках, оскільки новобудови не дуже надійні й у разі потрапляння снаряду можуть рухнути.

Останні поверхи будинків є небезпечними та ненадійними у разі повітряної небезпеки.

Підвал будинку (не плутати з бомбосховищем) може бути небезпечним у зв’язку з високою ймовірністю опинитися під звалом, особливо, якщо є лише один вихід.

1-З поверхи житлових будинків є небезпечними у разі ураження кулями, снарядами та осколками, якщо відбуваються вуличні бої.

Організація безпечного місця у квартирі

Найголовніше, що потрібно знати – ванна кімната може стати укриттям, якщо вона без газового котла.

Найбільш безпечно за двома стінками, оскільки перша бере на себе удар, а друга захищає вже від уламків.

Подбайте про те, щоб зняти з петель усі двері зі склом. Їх можна покласти на підлогу та накрити ковдрою. Вікна мають бути щільно закрити та заклеєні скотчем хрест-навхрест.

Як тільки включилося сповіщення про небезпеку, потрібно: вимкнути світло, газ, воду, загасити вогонь у печі. За наявності газового балона – від’єднати його, спустити тиск та покласти в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.

Обладнання укриття в приватному будинку

Бажано зробити укриття у погребі або підвальних приміщеннях. Передусім витягніть з підвалу газові балони або будь-які інші вибухово-небезпечні предмети.

Тут має бути мінімальна кількість меблів (стільці, лежанки), освітлення (ліхтарики на батарейках). Заздалегідь можна поставити пляшку з водою, аптечку тощо.

Варто пам’ятати, що при обстрілах можна опинитися під завалом. Тож потрібно не тільки мати з собою телефон, павербанк, а й заздалегідь попередити знайомих про те, що ви будете саме там. Окрім того, варто нагорі залишити помітну записку, щоб рятувальники точно знали, що під завалами є люди.

Для тих, хто сховається в укриття

Якщо ховаєтесь в укриття, то беріть з собою:

Запас їжі мінімум на 2 доби (бажано сухої);

Запас води – 3 л на добу для однієї людини;

Засоби зв’язку: мобільні телефони, павербанки (усе, що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у разі необхідності);

Свисток (можна навіть дитячий);

Ліхтарик.

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