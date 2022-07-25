У Херсонській області окупанти планують повністю прибрати з обігу гривню

У Херсонській області окупаційна “влада” має намір прибрати з обігу гривню. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на окупанта Кирила Стремоусова

Так, Стремоусов заявив, що окупанти планують вивести українську гривню з обігу повністю на Херсонщині.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українські Новини.

“Українську гривню буде виведено з обороту на території Херсонської області. У регіоні ходитиме лише російський рубль”, – заявив Стремоусов.

Також відомо, що російські окупанти намагаються залучити українську молодь до проросійських організацій на тимчасово окупованих територіях.

Збройні сили України (ЗСУ) минулої доби взяли під контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури в Херсонській області.

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