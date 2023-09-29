Люди постійно виїжджають з території тимчасово окупованої Херсонської області. Як українці зараз втікають від окупантів на Херсонщині

Люди виїхджають з окупованої Херрсонщини, але їдуть в значно меншій кількості, ніж до проведення так званого референдуму, після якого росіяни закрили неофіційний коридор через Василівку на Запоріжжя

Про це в ефірі Апостроф TV розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує НСН.

Посилення фільтрації і зникнення людей – як українці втікають від окупантів на Херсонщині

Соболевський уточнив, що до незаконного “референдуму” з окупованих територій втікало по 500-700 людей на день.

“Зараз такої можливості немає, через Крим значно складніше це робити, але люди виїжджають фактично кожен день”, – розповів він.

Юрій Соболевський зазначив, що цей маршрут складний, довший, ризикований, але він працює. Наразі, за його словами, у варіанті обрати залишитися під окупантами є значно більше ризиків, ніж спробу евакуації.

“Тому що ми бачимо посилення фільтрації, що люди просто зникають. По-друге, ми бачимо, що вони зараз інтенсивно працюють на шляху проведення мобілізації нашого населення”, – пояснив перший заступник голови Херсонської облради.

Як відомо, на території тимчасово окупованої Херсонської області у росіян практично не залишилося безпечних місць.

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