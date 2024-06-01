Через нічну атаку 1 червня перекрито рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі. Що відомо.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Патрульну поліцію Запорізької області.

В даний момент обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська), а також, через Нові мости та Хортицький район.

У Патрульній поліції закликали враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту та слідкувати за оновленням інформації щодо відновлення руху.

Після нічної атаки перекрито рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі – подробиці

Наслідки нічної атаки

Сьогодні, 1 червня, близько третьої години ночі, окупанти атакували Запоріжжя. У місті було чутно вибухи. За інформацією Міністра енергетики України Германа Галущенко ворог атакував енергооб’єкти.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров також підтвердив російські атаки та влучання в енергетичний об’єкт.

“Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери”, – написав Федоров.

Як відомо, 30 березня у Заоріжжі змінили організацію дорожнього руху Вантовим мостом. Там дозволили двосторонній рух. Як зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, все задля того, аби розвантажити греблю Дніпровської ГЕС.

Ще новини України: Масована атака по Україні 1 червня – під ударом енергооб’єкти в п’яти областях: що відомо