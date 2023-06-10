У Верховній Раді відповіли, чи можна отримати компенсацію за затоплене житло за програмою “єВідновлення”

Українці можуть отримати компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло внаслідок підриву Каховської ГЕС та затоплення.

Як повідомила голова комітету з питань організації державної влади Верховної Ради Олена Шуляк, такі випадки також підпадають під програму “єВідновлення”. Про це розповідає НСН.

“У законі прописано, що компенсація надаватиметься за зруйноване або знищене житло і внаслідок бойових дій, і в результаті терористичних актів, диверсій тощо. Підтоплення, пошкодження та руйнування будинків, що сталися через знищення ГЕС, обов’язково підпадуть під дію відповідного закону”, – сказала нардеп

У зв’язку з цим, додала Шуляк, Кабміну потрібно буде ухвалити нову постанову, яка враховуватиме нюанси для виплат компенсацій за пошкодження такого характеру.

Підрив Каховської ГЕС – чи можна отримати компенсацію за затоплене житло

Як ми повідомляли раніше, Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Про це повідомила прес-служба банку

“Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно”, – йдеться в повідомленні.

Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.

Як відомо, кількість активних платіжних карток в Україні за I квартал зросла на 2% до 47,2 млн.

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