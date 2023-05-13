Як подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене житло через “Дію” – інструкція

На жаль, внаслідок війни багато українців залишились зі зруйнованим житлом, або взагалі без своїх домівок. Стало відомо, як подати заявку на отримання компенсації за пошкоджене житло через “Дію”

Держава надає українцям допомогу на відшкодування за зруйноване житло. Тепер подати заяву на отримання компенсації ви можете не виходячи з дому за допомогою державного порталу «Дія».

Про це розповідає НСН, з посиланням на Технофан.

Як подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене житло через “Дію”

В першу чергу вам необхідно подати свою заяву через державний портал або мобільний застосунок «Дія». Далі вам необхідно відкрити банківський рахунок «єВідновлення» в одному з банків-партнерів.

Після того, як ви подали заяву, вам необхідно зачекати на дзвінок від комісії місцевої влади, задля того, аби вона оглянула стан майна та встановила розмір компенсації. Лише після цього у державному порталі вам надійде повідомлення з рішенням комісії.

Відкрити потрібний рахунок ви зможете 2 варіантами: завантажити додаток банку та відкрити картку онлайн, або звернулися до Call-центру або відділення потрібного вам банку.

В програмі беруть участь наступні банки: “Абанк”, “Монобанк”, “ПриватБанк”, “ПУМБ” та Sense Bank.

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