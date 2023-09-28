Окупанти поцілили по Херсону 28 вересня з артилерії – є загиблі

Окупанти поцілили по Херсону 28 вересня близько з артилерії. Відомо про трьох загиблих

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та прокуратура Херсонщини. Про це нформує НСН

Окупанти атакували житловий квартал міста. Внаслідок цього загинули три жінки, які перебували на вулиці. Інших постраждалих не виявлено.

Поблизу місця події евакуйовано двох малолітніх дітей. Вони оглянуті медиками та наразі з ними працює психолог.

Слідчі розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти поцілили по Херсону 28 вересня з артилерії

Клименко наголосив, що Херсонщина щоденно під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу росіяни вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії.

Ситуація в регіоні

За даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, протягом 27 вересня противник здійснив 109 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, «градів», танків, бойових машин піхоти, авіації та безпілотників.

По Херсону окупанти випустили 33 снаряди.

російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та об’єкт критичної інфраструктури в Херсоні.

Унаслідок атак загинули дві людини, ще одна — зазнала поранень.

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