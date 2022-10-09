Обстріл Запоріжжя: 17 осіб загинули, 40 постраждали

Щонайменше 17 осіб загинули та 40 постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, передає, NNS
Через удари постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектору міста.
“За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждали. Наразі відомо про 17 загиблих”, – написав Куртєв.
Комунальники розбирають завали, але людей не вистачає.
Він закликав місцевих жителів допомогти з розбором завалів.
Центр Запоріжжя в руїнах, горять будинки, під завалами люди – росія завдала масштабного ракетного удару