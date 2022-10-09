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Обстріл Запоріжжя: 17 осіб загинули, 40 постраждали

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Щонайменше 17 осіб загинули та 40 постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, передає, NNS

Через удари постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектору міста.

Обстріл Запоріжжя: 17 осіб загинули, 40 постраждали

“За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждали. Наразі відомо про 17 загиблих”, – написав Куртєв.

Комунальники розбирають завали, але людей не вистачає.

Він закликав місцевих жителів допомогти з розбором завалів.

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Центр Запоріжжя в руїнах, горять будинки, під завалами люди – росія завдала масштабного ракетного удару

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