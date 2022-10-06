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Центр Запоріжжя в руїнах, горять будинки, під завалами люди – росія завдала масштабного ракетного удару

Дата
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Росія завдала масштабного ракетного удару по Запоріжжю рано вранці 6 жовтня, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі, передає NNS. Інформацію підтвердив голова ЗОВА Олександр Страрух. Центр Запоріжжя в руїнах, горять будинки, під завалами люди.

Російська армія 6 жовтня під час повітряної тривоги завдала сім ракетних ударів по центру міста. Зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, під завалами – люди, які спали вдома.

“Зруйновано цілі під’їзди. Люди перебувають під завалами. На місцях працюють рятувальники. Лікарні та інформаційні центри при школах перебувають у повній готовності до прийому людей. Росія – країна-терорист”, – пише Анатолій Куртєв..

Наразі рятівники дістають людей під завалів. Інформації про жертви поки що немає.

Зруйновано також багато офісних приміщень і магазинів, які орендували приміщення на перших поверхах.

Місцеві Телеграм-канали і влада публікують моторошні фото і відео з місця подій.

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