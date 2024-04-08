Під час артилерійських ударів окупанти пошкодили пожежно-рятувальний підрозділ у Сумській області
Про це повідомляє НСН з посиланням на ДСНС.
У момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав.
Ударною хвилею та осколками пошкоджено: облицювання стін, ворота, пожежні автомобілі.
“Внаслідок чергового ворожого артилерійського удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, було пошкоджено приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу”, – пише ДСНС.
Обстріл Сумщини – окупанти пошкодили пожежно-рятувальний підрозділ
Як ми повідомляли раніше, у двох територіа льних громадах Сумщини ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб.
Таке рішення було ухвалено через безпекову ситуацію. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.
Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.
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