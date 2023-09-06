На Миколаївщині чоловік пішов по дрова і підірвався на боєприпасі. Про це повідомили в ДСНС, інформує НСН

Подія сталася поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській територіальній громаді. Чоловік, 1997 р.н., пішов по дрова. Піднявши одну із сухих деревин почув підозріле “клацання” та одразу ліг на землю. В цей момент здетонував вибухонебезпечний предмет, що знаходився під гіллям.

Чоловік отримав осколкові поранення та наразі перебуває у лікарні.

На Миколаївщині чоловік підірвався на боєприпасі

На деокупованих територія зберігається високий рівень мінної небезпеки. Тож просимо місцевих жителів не рухатися неперевіреними шляхами, не відвідувати ліси, поля, що були під окупацією або, де велися бойові дії.

«Не піднімайте невідомі предмети, не намагайтесь їх пересувати. Будьте пильними та обережними! В екстрених ситуаціях телефонуйте на спецлінію 101», – закликають у ДСНС.

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