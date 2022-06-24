Мер Миколаєва закликав містян евакуюватися – ситуація дуже погана

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ситуація у місті погана через постійні обстріли росіян і закликав містян евакуюватися на безпечнішу територію

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українська Правда

“Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня – ред.) Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу “Смерч” чи “Ураган”… Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч”, – заявив Олександр Сенкевич.

Сєнкевич рекомендує людям не повертатися у Миколаїв, доки українські захисники не відсунули ворога далі до Херсона або навіть Криму.

За його словами, по Миколаєву стріляють з Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань між містами. Сирена зачасту вмикається після того, як вибухають снаряди.

Також Миколаїв обстрілюють високоточними ракетами. Ними користувалися, коли стріляли у військові об’єкти і облдержадміністрацію.

Крім того, у місті є проблема з питною водою. Економіка міста стоїть. Великі підприємства не працюють. Середні – 90% не працюють.

Контрнаступ на Херсонщині: чому не озвучують назви звільнених населених пунктів і як місцеві сприйняли заклик евакуюватися