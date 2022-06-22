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Контрнаступ на Херсонщині: чому не озвучують назви звільнених населених пунктів і як місцеві сприйняли заклик евакуюватися

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Контрнаступ на Херсонщині: чому не озвучують назви звільнених населених пунктів і як мвсцеві сприйняли заклик евакуюватися

Збройні сили України проводять контрнаступ на Херсонщині. Але останнім часом на офіційному рівні не називають конкретні звільнені пункти в регіоні.. Чому так відбувається, пояснила керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Міноборони Наталія Гуменюк, передає NNS.

У Херсонській області ведуться контрнаступальні дії, які дозволяють Збройним силам України «істотно» просуватися в східному напрямі, – запевнила Гуменюк.

«Дійсно, у нас є певні успіхи, є контрнаступальні дії, які істотно просувають нас в східному напрямку. Але ми не оголошуємо населені пункти, які звільнили. Тому що в умовах війни дуже важливо звільнити, закріпитися і змістити ворога настільки, щоб він не міг покривати потужними і дуже жорстокими артилерійськими, мінометними ударами звільнений населений пункт. Тому що у місцевого населення, що страждало від окупації, відразу складається помилкове враження, що у них немає захисту. А ми чинимо так, щоб вони відчули присутність ВСУ і відчули себе в безпеці», – пояснила вона в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк також зазначила, що на Херсонщині – «дуже потужний партизанський рух».

«Дуже вдячні за те партизанський рух, яким вони тримають окупантів насторожі. Партизани постійно демонструють, що Херсон, Херсонщина – це Україна», – додала вона.

Нагадаємо, в останні дні посадовці закликають мешканців Херсонщини евакуюватися, аби убезпечити себе під час бойових дій, які супроводжуватимуть звільнення українських територій. Зокрема, про це заявила міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. Вона пропонує громадянам виїжджати в тому числі через Крим. Адже іншого варіанту фактично немає. Зелених коридорів на підконтрольну Україні територію окупанти не дають, і їхати дуже ризиковано.

Чому саме зараз всі заговорили про евакуацію з Херсонської області, пояснив радник начальника Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Окупанти ймовірно готуються до вуличних боїв у Херсоні, про це свідчать укріплення, які вони будують. Кожен день — це небезпека. І звільнення не буде безпечним. Це — війна. Той, хто зараз знаходиться в окупації розуміє це не гірше за нас, – написав Хлань на своїй сторінці у Фейсбуці 21 червня.

Він зазначив, що, якщо є така можливість, то область краще покинути.

Але ми всі розуміємо, що ті хто лишається, мають на це поважні причини. Ми маємо поважати їхній вибір і підтримувати наскільки це можливо, – написав Сергій Хлань.

Детальніше про це – у відео нижче.

Як мешканці Херсонщини сприйняли заклик евакуюватися

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Отримати повне уявлення про настрої мешканців Херсонської області складно, адже окупанти практично перекрили їм доступ до українського інтернету і мобільного зв’язку. Але з тих даних, які вдалося зібрати редакції, все ж таки можна зробити висновок, що люди налякані і розгублені.

Вони розуміють, що виїзд через Крим небезпечний. Адже на російських блокпостах окупанти обов’язково влаштовуватимуть перевірки. І є великий ризик потрапити до фільтраційних таборів або в полон. А, можливо, і бути вбитим рашистами.

Крім того, виїзд не безкоштовний і не дешевий. Гроші потрібні на бензин і на підкуп російських військових. Суми можуть сягати 1000 і більше доларів. А бюджетники на Херсонщині вже понад 2 місяців не отримують зарплат.

Причина невідома, але можна припустити, що вона полягає в незлагодженості дій обласної ради та обласної адміністрації, адже затримки — в установах саме обласної ради. Є проблеми також у Скадовській та Генічеській громадах, але там проблему пояснили: не всі організації встигли зробити електронні ключі для казначейського обслуговування, а голова Генічеської громади склав повноваження. Проблему вирішують, але вона не вирішена наразі. Також є затримки із соціальними виплатами, – пише місцеве видання Кавун.City.

Мешканці Херсона хвилюються, що їх місто перетворять на другий Маріуполь. Вони говорять, що ті, хто міг, вже виїхав. А залишились люди, які мають стареньких чи літніх родичів, які не можуть кинути домашніх тварин. Не мають грошей. Бояться бути захопленими на блокпостах. Або ж просто чекають ЗСУ і хочуть допомагати, залишаючись вдома.

Херсонці просять не вважати їх зрадниками чи колаборантами. Ситуація складна. Крім того, через інформаційну блокаду багато хто з мешканців області може і не знати про заклики евакуюватися…

Про такі настрої громадян свідчать коментарі, які вони залишають на сторінках офіційних осіб.

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