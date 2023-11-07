У одній із областей України буде змінена комендантська година. Обмеження почнуть діяти з 9 листопада

До 9 листопада в Сумській області комендантська година діятиме з 23:00 до 04:00

Влада Сумської області ухвалила рішення змінити час комендантської години з 9 листопада. Тепер жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує НСН.

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Комендантська година буде змінена в одній із областей України

Він вніс зміни до розпорядження від 25.05.2023 № 205-ОД «Про запровадження комендантської години».

«Установили з 00:00 09.11.2023 на території Сумської області комендантську годину з 23:00 до 05:00 години, у тому числі шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також pyxy транспортних засобів», – йдеться у тексті.

Зазначимо, що до 9 листопада в Сумській області комендантська година діятиме з 23:00 до 04:00.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає покарання за порушення комендантської години. Пропонується ввести штрафи для порушників від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 8500 до 17 000 гривень.

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