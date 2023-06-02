Кого вважатимуть колаборантом – розповів голова Запорізької ОВА

Більшість українців у Запорізькій області чекають на звільнення. ГоловаЗапорізької ОВА Юрій Малашко розповів, кого вважатимуть колаборантом

Люди, які пішли на співпрацю з російською федерацією, будуть вважатися колаборантами.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє НСН.

“Якщо людина не співпрацювала з російською федерацією і не надавала окупантам будь-яку допомогу, не була їхнім працівником, не підписувала якісь їхні рішення тощо, якщо це цивільна людина, яка просто, наприклад, отримувала пенсію – то така людина не буде вважатися колаборантом. А люди, які співпрацюють з росією, будуть вважатися колаборантами”,- сказав він

Малашко вважає, що вчитель, який навчає дітей за російською програмою, може бути колаборантом.

Голова Запорізької ОВА розповів, кого вважатимуть колаборантом

“На мою особисту думку – авжеж, і він чи вона має понести за це покарання. Як я пригадую, на сьогодні вже є законопроект, в якому передбачено більш чітке визначення колабораціонізму”, – додав він.

Водночас голова Запорізької ОВА переконаний, що отримання російського паспорту не буде розглядатися як колабораціонізм.

“Ні. Якщо людина не співпрацювала з так званими органами влади російської федерації – вона не буде вважатися колаборантом. Правоохоронні органи мають достатньо доказів, хто колаборант – хто не колаборант, хто співпрацював – хто не співпрацював. Це велика робота, яка проводиться щодня, в тому числі через різні джерела інформації”, – сказав він

Позиція омбудсмена з прав людини

Раніше омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що отримання російського паспорта на окупованих територіях України не буде вважатися злочином.

Лубінець також порадив українцям в окупації брати російські паспорти, якщо це допоможе зберегти здоров’я та життя.

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