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Чому Путін так прагне утримати південний напрямок України – Генштаб

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Південний напрямок України має стратегічне значення для режиму Володимира Путіна, тому РФ так прагне утримати його

Про це повідомляє заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Про це повідомляє NNS

Чому Путін так прагне утримати південний напрямок України - Генштаб

“Для режиму (президента РФ Володимира – ред.) Путіна південний напрямок – Херсон, Запоріжжя та Миколаїв – має стратегічне значення з точки зору збереження сухопутного коридору до Криму та водозабезпечення півострова”, – зазначив він.південний напрямок України

Крім того, за словами Громова, південний фронт може сприяти створенню плацдарму для захоплення Росією Миколаївської та Одеської областей та позбавлення України статусу морської держави.

Також Путін прагне прокласти сухопутний коридор до Придністров’я.

Путін прагне утримати окуповані Херсонську і Запорізьку області більше ніж Луганщину — ISW

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