Інгуші постріляли кадирівців: на Херсонщині окупанти воюють між собою

На Херсонщині окупанти воюють між собою. Таку інформацію все частіше можна знайти у мережі. Про випадки розбірок окупантів між собою повідомляють місцеві мешканці та військові ЗСУ. Канал 24 детально розповів про ситуацію, що склалася, на окупованій Херсонщині, де, зокрема інгуші постріляли кадирівців.

Російські окупанти відчайдушно б’ються між собою за можливість мародерити та збувати українське майно – пише автор матеріалу, передає NNS.

Російські окупаційні війська, які не перебувають на передовій на Херсонщині, поводяться як павуки в банці. Загарбники повноцінно воюють між собою, аби забезпечити собі власне збагачення.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, всередині травня боротьба за розподіл гуманітарки та контроль за шляхами вивезення викраденого точилася між ФСБшниками та генералами ЗС Росії. Але вже наприкінці місяця з’явилися окремі бандформування, які виступають третьою силою в цьому кодлі.

Деякі офіцери роблять все, аби не брати участь у бойових діях, але при цьому максимально збагачуватися. Їх цікавить не захоплення українських територій, а мародерство у підконтрольних їм містах.

Інгуші постріляли кадировців

На початку червня очільники російської армії дізналися про те, що в тилу армії загарбників почали дедалі частіше відбуватися бої з використанням стрілецької зброї.

На територіях деяких підприємств знаходили тіла кадировців, інших російських військовослужбовців, а також найманців. При цьому загарбники належали до тих підрозділів, яких взагалі не мало б бути на місці їхньої загибелі.

Невеличке розслідування показало, що йдеться саме про локальні конфлікти між російськими загарбниками, а діяли військовослужбовці за наказом свого безпосереднього командування.

Як виявилося, офіцер середньої ланки сформував банду з мешканців Інгушетії, яка діяла у Генічеському районі Херсонщини. Паралельно з цим у регіоні діяли інші угруповання – з кадировців та “слав’янських” підрозділів.

Оскільки ж мародерство у великих масштабах є прерогативою генералів, а несанкціоноване вивезення сільгосптехніки, зерна та іншого великого вантажу цілком може призвести до серйозних наслідків з боку командування, офіцери намагалися тримати свою діяльність у секреті.

Лідери бандформувань наказували підлеглим розстрілювати на місці всіх, хто стане свідками їх злочинів. Вивозили награбоване вони разом із караванами намародереного за наказом генералів.

Скільки саме в такий спосіб вкрали та приховали від вищого командування російські військові, невідомо, але армійські та ФСБшні генерали оцінюють свої втрати щонайменше у кілька мільйонів доларів. Достовірно відомо, що кадировські банди змогли вивезти через Крим повз командування кілька комбайнів та тракторів. Інгуші ж займалися крадіжками зі складів, куди за наказом генералів звозили викрадену в українців побутову техніку.

Коли члени двох угруповань зустрілися “під час справи”, між ними сталася стрілянина. Під час неї загинув один з офіцерів Росгвардії, який був наближений до Кадирова.

ФСБшники планують розбірки в Кремлі

Оскільки для високопосадовців ФСБ армійські структури є конкурентами у “бізнесі”, випадки боїв між собою за можливість вкрасти щось цінне спецслужбісти можуть використати на свою користь. Так, співробітники російської служби безпеки, готують доноси про те, як командування армії не контролює власні ж війська навіть на території, де немає ЗСУ.

У ФСБ хочуть, аби Путін та Шойгу відсторонили від командування генералів, які відповідають за Херсонський напрямок. Вони сподіваються, що при повному провалі захоплення Миколаївщини, відсутності успіхів у стриманні оперативних контрнаступів ЗСУ на Херсонщині, а також через значні втрати особового складу та техніки у вищих владних кабінетах розчистять для них шлях для мародерства та крадіжки.

Генерали ж ЗС Росії намагаються зам’яти сам факт існування створених з військових бандформувань, а також приховати подібні небойові втрати від очільників Міноборони. При цьому їм, звісно, важливо втриматися на посадах та продовжити пограбування та мародерство на українській землі.