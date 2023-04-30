«Тюрм не вистачало, кидали у ями» – Губарєв зізнався у злочинах окупантів на Херсонщині

Одіозний колаборант, сепаратист і зрадник Павло Губарєв зізнався у злочинах окупантів на Херсонщині. Відео із зізнанням з’явилося у мережі, його поширюють російські канали, передає НСН.

Щоправда, те, про що говорить, Губарєв, для нього і для таких, як він, не є злочином. Тому в своїх власних очах він не «зізнається» у чомусь поганому, а хизується діями російських окупантів у Херсоні.

Отже, за словами Губарєва, у перші дні після захоплення Херсона росією місцеві мешканці як в обласному центрі, так і в Каховці, активно виходили на мітинги проти загарбників. І їх ніхто не затримував, – каже Губарєв.

За його словами, російські силовики пояснювали це відсутністю відповідного наказу. Але досить швидко ситуація змінилася. І почалися полювання на патріотів. Окупанти розганяли мітинги, а організаторів вираховували, приходили до них додому і забирали.

Затриманих було так багато, що у Херсоні не вистачало тюрм. Тоді окупанти почали рити ями і кидали туди мирних людей…

Детальніше про це розповідає Губарєв – у відео нижче.

Губарєв зізнався у злочинах окупантів на Херсонщині: відео

Павло Юрійович Губарєв (нар. 10 березня 1983, Сєвєродонецьк, Луганська область, Українська РСР) — український колабораціоніст з Росією, сепаратист, підприємець, політичний та громадський діяч терористичного угруповання ДНР. Учасник проросійських виступів в Україні 2014 року. Один із ватажків терористичного угруповання Новоросія, терорист.

В юності був членом неофашистської організації «Російська національна єдність». У березні 2014 року, із початком російської агресії проти України, був проголошений на мітингу «народним губернатором» Донеччини, агітував за приєднання Донецької області до Росії. Був затриманий СБУ, згодом обміняний.

Глава терористичної організації «Народне ополчення Донбасу», очолює рух «Новоросія».