Під обстрілами ворога: незламні герої незламного Нікополя показали свою роботу (відео)

Незламні герої незламного Нікополя розповіли про свою роботу і показали моторошні кадри з виїздів на наслідки ворожих обстрілів. Відео оприлюднено на сторінках ДСНС України, передає НСН.

Щоденно Нікополь зазнає болючих ударів ворожих військ. Часто, приїжджаючи на ліквідацію наслідків атак, працівники ДСНС потрапляють під повторні обстріли.

Таке відчуття, що на тому березі чекають, коли ми приїдемо. І починається повторний обстріл. Був випадок, коли ми гасили пожежу і прилетіло в дах за пару будинків. Це було досить швидко, і зреагувати навіть не встигли, тому що відстань дуже маленька, – розповідають надзвичайники

Також вони розповідають, що найстрашніше сьогодні – це дрони. Тому що їх не чутко.

Арту ми хоча б чуємо. І після виходу є пару секунд, щоб зреагувати. Дрони неможливо ні побачити, ні почути. Півмісяця тому з дрону був скинутий снаряд. В цей момент наші хлопці ліквідували пожежу. Постраждали двоє рятувальників і техніка, – кажуть нікопольські ДСНС-ники

Згадали вони і один із найжахливіших днів за весь час війни – коли ворожа ракета влучила у школу і вбила чотирьох людей.

Одна із жертв ще була жива на момент приїзду рятувальників. Але, на жаль, їй не вдалося допомогти.

Ми чули, що жінка кричить з-під завалів, просить про допомогу… Атам плити перекриття. Тобто навіть силами 20, 50, 100 людей ми не могли її підняти. Потрібна була тільки техніка спеціальна – кран. Це було психологічно найважче, тому що ти розумієш, що вона наче і недалеко від тебе, і ніби ти можеш допомогти, але… Не можеш. Ускладнювалося тим, що велика площа руйнувань була. І розуміння, де вони знаходяться, було приблизне. Тільки одна жіночка ще була жива, а всі інші, мабуть, отримали такі травми, що померли одразу. Четверо людей загинули. Це були працівники школи. Врятувати не вдалося нікого, – розповіли співробітники ДСНС

Попри постійну загрозу життю та здоров’ю, рятувальники продовжують виконувати свою роботу й підтримувати один одного та людей поруч.

Рятувальники незламного Нікополя показали свою роботу: відео

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