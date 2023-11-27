Як розпізнати переохолодження: прості поради – МОЗ

В Україні суттєво погіршилися погодні умови – регіони накрив справжній зимовий шторм. Один із ризиків, з яким зіткнулися люди, – переохолодження. Як пояснили в Міністерстві охорони здоровʼя, є три ступеня переохолодження. Для кожного з них характерні свої ознаки. Передає НСН.

Як розпізнати переохолодження

У людей з першим ступенем переохолодження присутні лихоманка, втома й сонливість, а також слабкість. Крім того, розвивається холодове тремтіння мʼязів і зʼявляється “гусяча шкіра”.

Під час другого ступеню переохолодження холодове тремтіння досягає максимуму. Зʼявляється поверхневе охолодження. Сонливість переходить у розлад свідомості.

До ознак третього ступеню переохолодження належить гіпотермія (вам перестає бути холодно). Цей стан є дуже небезпечним, оскільки гіпотермія може призвести до зупинки дихання та серця. Можлива втрата свідомості. Людині потрібна термінова допомога.

Якщо у вас або у людини поряд є ознаки загального переохолодження, у МОЗ рекомендують дотримуватися таких порад:

перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;

перемістіть людину до теплого приміщення;

заспокойте її та поясніть свої подальші дії;

викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;

зніміть з людини холодний, вологий одяг;

якщо вона при тямі, дайте їй безалкогольні теплі напої;

накрийте людину термопокривалом/покривалом;

забезпечте їй постійний нагляд до приїзду медиків;

якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги.

Також за можливості варто зібрати у людини чи тих, хто поряд, всю можливу інформацію щодо обставин отримання холодової травми. Її необхідно передати медикам або диспетчеру.

Якщо до приїзду бригади “екстренки” людина з переохолодженням знепритомніла, визначте, чи має вона ознаки життя. Якщо ні – у МОЗ радять розпочати серцево-легеневу реанімацію.

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