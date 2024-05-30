Дністровське водосховище втратило 17% води  за місяць – що з ним відбувається

Що відбувається з водосховищем, розповів в етері Громадського радіо заступник голови Державного водного агентства Ігор Гопчак, передають Новини України – НСН.

У Дністрі та Дністровському водосховищі суттєво знизився рівень води. Це пов’язано з погодними умовами протягом травня, а також російськими обстрілами української енергетики, що створили дефіцит у системі та потребу для Дністровської ГЕС працювати максимально ефективно. Тим не менш, наразі ситуація не є критичною.

Протягом травня погодні умови з дефіцитом опадів та підвищеною температурою повітря зумовили значне зниження водності самого Дністра та його приток. При збільшенні температури повітря збільшується випаровування води з площі водосховища. Згідно з гідрометцентром, притік до водосховища становить близько 30% від норми. З кінця квітня водосховище зменшилось на 17% в об’ємі, і його рівень знизився на три метри. На початку травня приплив був близько 200 кубічних метрів на секунду, а зараз — близько 110, — розповідає Гопчак

За його словами, основною проблемою є те, що Дністровський гідровузол від початку повномасштабної війни працює з урахуванням необхідності покривати дефіцит у генераційній системі України. Потенціал річки Дністер зараз використовується максимально ефективно, Дністровська ГЕС працює на повну потужність.

Заступник голови Державного водного агентства зазначає, що спостерігаються зміни клімату, а маловодні періоди стаются частіше. Необхідно враховувати ризики, пов’язані з війною, а також можливе подальше зниження водності Дністра в літній період.

Держводагентство звернулося до обласних військових адміністрацій, попередило, що потрібно вжити заходів щодо застосування технічних рішень стосовно роботи водонапірних станцій або організовували альтернативні водозабори, оптимізовували водокористування, – сказав Гопчак

За його словами, питання раціонального використання водних ресурсів та вирішення наявних проблем зараз активно обговорюється різними установами, що до цього дотичні.

Пріоритети регулювання рівня води у водосховищі — це забезпечення водою нижчерозташованих населених пунктів і підприємств, виробництво електроенергії, забезпечення природоохоронних функцій каскаду. Завдяки тому резерву, який ще є, водосховище працює на притокових витратах. За останню добу рівень води в ньому навіть підвищився на 3-4 сантиметри, — каже Гопчак

Фото: NE:Urban

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