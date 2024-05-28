Ще одне водосховище в Україні зникає через росіян, сохне Дністер і… рекордно відступило Азовське море (відео)

Ще одне водосховище в Україні сильно обміліло через ракетні обстріли росіян. Крім того, сохне Дністер. А ще – рекордно відступило Азовське море…

Відповідні фото і відео у мережі публікують шоковані місцеві мешканці, передають Новини України – НСН.

Ще одне водосховище в Україні зникає

Дністровське водосховище – неочевидна «жертва» ракетних обстрілів, пише NE:Urban. Телеграм-канал публікує моторошні фото.

Йдеться про водосховище на Хмельниччині.

Російські обстріли енергетичної інфраструктури призвели до нестачі електроенергії. Аби її частково компенсувати, використовуються ГЕС. Принцип їх роботи полягає в проходженні води через турбіни. Отже, щоб задіяти максимальні потужності ГЕС, потрібно спускати з водосховищ якомога більше води. Так і стається…

Зараз Дністровське водосховище поступово втрачає воду, що призводить до локальної екологічної катастрофи. Масово гинуть двостулкові молюски та риби. В околицях Бакоти ( затоплене село в Кам’янець-Подільському районі) це відчувається досить суттєво: подекуди оголилась земля, котра останнім десятки років знаходилась під водою. Під вечір ця картина доповнюється не надто приємним тухлим запахом решток річкової фауни.

Дністер обмілів

Тим часом, у Хмельницькій та Чернівецькій областях сильно обміліла річка Дністер

Місцеві жителі вважають, що воду з річки могли скинути для збільшення виробітку електроенергії на Дністровській ГЕС. Також серед можливих причин обміління – сильна посуха.

Люди кажуть, що ніколи такого не бачили.

Через обміління Дністра міліють і менші річки поруч.

Азовське море рекордно відступило

Якщо у перших двох випадках причини більш-менш зрозумілі, то що відбувається із Азовським морем поки що не ясно.

Про аномальне явище розповів радник мера Маріуполя Андрющенко.

Дивне явище на Азовському морі. Море відійшло від берега на рекордну відстань. Сотні метрів. В Маріуполі на Лівобережжі. Далі в Таганорозі. Причини поки незрозумілі, але точно аномальні – коментує Андрющенко опубліковане ним відео

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