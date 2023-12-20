20 грудня вирушили у перші рейси модернізовані електропоїзди Dnipro City Express. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає НСН.

Сьогодні, 20 грудня, розпочався новий етап у розвитку транспортної мобільності потужного промислового, бізнесового та наукового центру – міста Дніпра, його передмістя та міст-супутників, – йдеться у повідомлення

Модернізовані електропоїзди Dnipro City Express вирушили у перші рейси за маршрутом Дніпро — Кам’янське – Дніпро.

«Залізничні маршрути, які об’єднують міста-мільйонники зі своїми передмістями — ключова складова інфраструктури міської мобільності. На маршрут поставили два відновлені на потужностях Укрзалізниці електропоїзди ЕПЛ2Т. Вони були побудовані на початку 2000-х років у Луганську. У жовтні-листопаді 2023 року на Київському електровагоноремонтному заводі їм повністю оновили силові агрегати та вузли, осучаснили кабіни машиніста, а вагони стали повною мірою комфортними та інклюзивними для всіх категорій пасажирів. Завдяки таким проєктам ми виконуємо свою соціальну місію та продовжуємо розвивати транспортну інфраструктуру України», — розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко з нагоди старту першого рейсу Dnipro City Express

Електропоїзди Dnipro City Express: розклад руху, вартість квитка

з Дніпра відправлення:

05:14 (крім вихідних), 06:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10.

з Кам’янського відправлення:

06:14 (крім вихідних), 09:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час у дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції становить 40 хвилин.

Вартість квитка — від 12 до 18 грн.

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