Армія РФ скинула три бомби на Білопілля: понівечено Центр дитячої творчості і будинки

Армія РФ скинула три бомби на Білопілля, що на Сумщині. Внаслідок удару тут багато руйнувань.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Сумську ОВА і прокуратуру, які оприлюднили фото наслідків чергової атаки.

За даними слідства, 25 березня 2024 року близько 22:00 ворог скинув 3 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру м. Білопілля Сумського району. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків та будівлю закладу позашкільної освіти – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Сумській ОВА уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості. Після атаки виникла пожежа, яку було ліквідовано.

Попередньо, люди не постраждали.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються.

Армія РФ скинула три бомби на Білопілля: фото наслідків

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