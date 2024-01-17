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Загинула жінка, важко поранені двоє дітей: росія скинула бомбу на Куп’янщину

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Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп'янськ: фото

Росія скинула бомбу на Куп’янщину у середу, 17 січня. На жаль, є загибла і постраждалі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає НСН.

Внаслідок авіаудару по селу на Купʼянщині загинула жінка, двоє дітей поранені.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 січня приблизно о 15:00 російські військовослужбовці вдарили керованою авіабомбою по с. Малий Бурлук Купʼянського району.

Пошкоджено будівлю сільської ради та житлові будинки.

Загинула 61-річна жінка.

Двох дітей травмовано. 10-річний хлопчик отримав вибухову травму, внаслідок якої ампутовано ногу.  У дівчинки 13 років осколкове поранення тулуба.

Правоохоронці зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Також сьогодні окупанти обстріляли сам Куп’янськ.

Це сталося близько 13:00 та 13:30. Пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.

Ворог вдарив по місту з артилерії.

Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп’янськ: фото

Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп'янськ: фото

Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп'янськ: фото

Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп'янськ: фото

Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп'янськ: фото

Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп'янськ: фото

Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп'янськ: фото

Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп'янськ: фото

Росія скинула бомбу на Куп’янщину та обстріляла сам Куп'янськ: фото

До речі: З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію: список населених пунктів

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