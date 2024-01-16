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З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію: список населених пунктів

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З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію: список населених пунктів

З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію. Про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олега Синєгубова 16 січня, передає НСН.

Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджується обов’язкова евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району.

Зазначається, що станом на сьогодні в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію: список населених пунктів

До евакуації закликають сім’ї з дітьми, які проживають у населених пунктах Кіндрашівської громади:

  • Благодатівка,
  • Вишнівка,
  • Василівка,
  • Велика
  • Шапківка,
  • Гусинка,
  • Грушівка,
  • Дорошівка,
  • Єгорівка,
  • Курочкіне,
  • Ковалівка,
  • Миколаївка Перша,
  • Моначинівка,
  • Московка,
  • Нечволодівка,
  • Просянка,
  • Прилютове,
  • Самборівка,
  • Смородьківка,
  • Соболівка,
  • Садове,
  • Цибівка

Курилівська громада:

  • Біле,
  • Воронцівка,
  • Лісна Стінка,
  • Сенькове,
  • Синиха.

Усіх евакуйованих обіцяють забезпечити житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей, – йдеться у повідомленні ОВА

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію: список населених пунктів

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