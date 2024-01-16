З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію. Про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олега Синєгубова 16 січня, передає НСН.
Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджується обов’язкова евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району.
Зазначається, що станом на сьогодні в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.
З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію: список населених пунктів
До евакуації закликають сім’ї з дітьми, які проживають у населених пунктах Кіндрашівської громади:
- Благодатівка,
- Вишнівка,
- Василівка,
- Велика
- Шапківка,
- Гусинка,
- Грушівка,
- Дорошівка,
- Єгорівка,
- Курочкіне,
- Ковалівка,
- Миколаївка Перша,
- Моначинівка,
- Московка,
- Нечволодівка,
- Просянка,
- Прилютове,
- Самборівка,
- Смородьківка,
- Соболівка,
- Садове,
- Цибівка
Курилівська громада:
- Біле,
- Воронцівка,
- Лісна Стінка,
- Сенькове,
- Синиха.
Усіх евакуйованих обіцяють забезпечити житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.
Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей, – йдеться у повідомленні ОВА
Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.
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