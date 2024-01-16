З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію. Про це йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олега Синєгубова 16 січня, передає НСН.

Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджується обов’язкова евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району.

Зазначається, що станом на сьогодні в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію: список населених пунктів

До евакуації закликають сім’ї з дітьми, які проживають у населених пунктах Кіндрашівської громади:

Благодатівка,

Вишнівка,

Василівка,

Велика

Шапківка,

Гусинка,

Грушівка,

Дорошівка,

Єгорівка,

Курочкіне,

Ковалівка,

Миколаївка Перша,

Моначинівка,

Московка,

Нечволодівка,

Просянка,

Прилютове,

Самборівка,

Смородьківка,

Соболівка,

Садове,

Цибівка

Курилівська громада:

Біле,

Воронцівка,

Лісна Стінка,

Сенькове,

Синиха.

Усіх евакуйованих обіцяють забезпечити житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей, – йдеться у повідомленні ОВА

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

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