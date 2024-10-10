Вранці ворог знову бомбардував Запоріжжя: серед поранених дитина (фото, відео)

Вранці 10 жовтня ворог знову бомбардував Запоріжжя. Бомби скидав на приватний сектор. Є поранені і багато понівечених та зруйнованих будинків. Люди залишилися без житла.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на ДСНС і Запорізьку ОВА.

Вранці ворог знову бомбардував Запоріжжя: що відомо

Ворог зранку завдав авіаудари по приватному сектору Запоріжжя: травмовані 4 людини, з них – одна дитина. Кількість постраждалих уточнюється.

Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель.

Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені.

На місцях працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

За даними ОВА, 29 будинків зруйновано та пошкоджено внаслідок вранішньої атаки на Запоріжжя. Вісім домоволодінь відключені від газопостачання.

Фахівці продовжують документувати збитки нанесені ворогом.

Моторошні фото і відео наслідків бомбардування Запоріжжя

Так виглядає помешкання людей після удару.

Зруйновано і понівечено десятки будинків.

Старенькі люди залишилися без житла і пережили великий стрес.

Окупанти воюють з пенсіонерами і дітьми.

Від росіян страждають і люди, і тварини.

Тут просто жили люди. Їм на голови впали російські бомби.

Начальник ЗОВА Іван Федоров зустрівся з мешканцями.

Обстріли Запоріжжя і області за добу

Впродовж минулої доби окупанти завдали 459 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 10 авіаційних ударів по Таврійському, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Копанях.

273 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Левадне.

5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне та Малинівку.

171 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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