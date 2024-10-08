24 людини поранено і одна загинула внаслідок ударів по Херсонщині – серед поранених діти (фото, відео)

24 людини поранено і одна загинула внаслідок ударів по Херсонщині за минулу добу.

Такі сумні цифри озвучив вранці 8 жовтня начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти зокрема скидали бомби на центр Херсона.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Станіслав, Шляхове, Берислав, Монастирське, Милове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 14 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

24 людини поранено і одна загинула внаслідок ударів по Херсонщині

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 24 – дістали поранення, з них – 4 дитини.

У прокуратурі уточнюють, що вночі 7 жовтня через артилерійський обстріл постраждала 82-річна жителька обласного центру .

Внаслідок пуску о 10:40 російською авіацією КАБів на Херсон, 20 людей отримали поранення, серед них дві малолітні дитини – хлопчик 2 років та 4-річна дівчинка. Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 2 дитячих садка та школа, 2 приватних будинки, автомобілі.

Близько 12:00 російські військові вкотре скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту у Кіндійці. Постраждало двоє 16-річних хлопців, один з них отримав осколкові поранення, іншому діагностовано акубаротравму.

О 13:00 ворог здійснив артилерійський обстріл селища Зимівник. Вибухову травму отримала 76-річна місцева жителька.

Так виглядає центр Херсона після бомбардування: відео

Відео оприлюднив начальник ОВА Олександр Прокудін.

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