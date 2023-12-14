«Бо ви не переселенець» – пенсіонер отримав від держави 192 тис. грн, але тепер має їх повернути

“Бо ви не переселенець”. Пенсіонер отримав від держави 192 тис. грн у якості допомоги ВПО, але тепер має повернути ці гроші. До того ж, отримав іспитовий термін за рішенням суду. Чому так сталося, розповідає видання «Ми Патріоти», передає НСН.

У Львові пенсіонера МВС зобов’язали повернути державі майже 192 тис. грн, які він отримував як внутрішній переселенець. Його визнали винним у шахрайстві і засудили до іспитового терміну. Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду Львова.

За даними суду, підозрюваним є уродженець Львівщини, пенсіонер МВС. У Львові він отримав статус внутрішнього переселенця, оскільки раніше мешкав на окупованій Луганщині. Чоловік від травня 2015 року до квітня 2021 року отримував компенсацію для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово комунальних послуг. Проте, стало відомо, що у неповнолітнього сина чоловіка у приватній власності є квартира на неокупованій частині України. Через це орган соціального захисту звинуватив переселенця у шахрайстві та вимагав повернути кошти – 191 850 грн.

На суді чоловік пояснив, що у власності його неповнолітнього сина дійсно є однокімнатна квартира загальною площею 21,4 кв.м. Він зазначив, що його родина не використовує це приміщення у якості житла, і він вважав, що син може ним розпоряджатись тільки тоді, коли стане повнолітнім. Чоловік додав, що вже повернув державі 4400 грн.

Суд визнав підозрюваного винним за ч.2 ст.190 КК України та засудив до іспитового терміну. Також пенсіонер повинен повернути державі решту отриманих коштів – 187 450 грн.

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