Біля Львова «швидка» збила двох підлітків – постраждала також пацієнтка

Біля Львова «швидка» збила двох підлітків. Тілесні ушкодження отримала ще й пацієнтка, яка знаходилася у кареті. Про це повідомляє поліція у Львівській області, передає НСН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада, близько 22.30, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій карети швидкої допомоги марки «Citroen», 62-річний львів’янин, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, здійснив наїзд на двох пішоходів: 17-річного мешканця Винників та 18-річну жительку одного з сіл Львівського району.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу обидва пішоходи та пацієнтка, 52-річна мешканка одного з сіл району.

За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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