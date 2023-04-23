Біля Авдіївки розбомбили ферму, у живих залишились 12 коней – потрібна допомога!

Біля Авдіївки окупанти знищили бомбами ферму. Більшість тварин, на жаль, загинули. Залишилися в живих 12 коней. І їм терміново потрібна допомога! Про це пише бойовий медик Оксана Чорная на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Nikopolnews.

Авдіївка. Зруйнована, покинута, приголомшена канонадою та свистом снарядів. Вирви від бомб поряд з квітучими нарцисами на палісадниках біля розбитих підїздів. Але зараз не про місто. Біля нього є ферма. Точніше БУЛА ферма. Нині від неї залишилися лише руїни. Плануючі ФАБи стерли з лиця стайні, кошару і майже всі господарчі будівлі, – ділиться страшними подробицями Оксана

За її словами, останній наліт убив понад 300 овечок. Загинуло багато кіз, корів та коней….

У живих залишилося 5 кобил та їхні лошата. Усього 12. Усі породисті, скакові.

Вони трохи здичавіли, але до людини підходять. Особливо дорослі коні. Зараз вони бігають полями і харчуються травою. Багато з них поранені та кульгають. Власник каже, що не може їх упіймати, а загнати в стайню теж немає можливості, бо вона зруйнована. І покинути їх не може. Каже, що одна з його улюблениць прийшла до нього якось уночі після обстрілу. З розвороченою щелепою та закривавленим боком. Просячи допомоги. Але було надто пізно… – пише Оксана Чорная

Вона просить допомогти врятувати цих коней, хоча і розуміє, що це – надскладне завдання. Адже потрібно:

Зловити та вивести тварин пішим ходом із зони обстрілу.

Завантажити в транспорт (коневозку або фуру) на безпечнішому віддаленні від лінії фронту.

Знайти тих хто б забрав їх собі та утримував. Власник їх погоджується продати по 20 000 грн за коня. А ще й утримання, яке дуже дороге.

Оформити документи на коней.

Може якась велика компанія зацікавиться покупкою та буде піклуватися про них у рамках благодійного проекту. Це був би найкращий варіант. Оскільки витрати тут будуть величезні і довгострокові. Евакуація, лікування, корм… Допоможіть їх урятувати. Вони просто як діти. І вони там точно загинуть, якщо ми нічого не зробимо, – каже Оксана Чорная

Біля Авдіївки розбомбили ферму, у живих залишились 12 коней: фото

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