«Я знімала ці квіти на подвір’ї розбитої хати» – бойовий медик поділилася щемливими фото

Бойовий медик з 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Оксана Чорная поділилася на своій сторінці у Фейсбуці щемливими фото, розглядаючи які, хочеться лише захоплюватися красою весняної природи. Якщо не знати, за яких умов були зроблені ці світлини…

До світлин Оксана додала коментар. Вона написала:

“Краса. У всьому можна побачити красу. Абстрагуватися і виокремити. Це буде щось тендітне, яскраве, живе. Природа здатна гармонійно розташовувати свої творіння. А може навпаки, ми її творіння, запрограмовані вважати все, що вона народжує красивим.

Симетрія, ніжні або навпаки яскраві кольори, золотий перетин, фрактали… Все це заспокоює і вселяє надію, що все знов буде добре.

Я знімала ці квіти на подвір’ї зруйнованої хати, де лише чудом ніхто не загинув, коли туди прилетів рускій снаряд.

Бджоли у вуликах вже прокинулися, але більшість з сімей не пережила зиму, бо хазяїн хати був вимушений залишити свою домівку через наближення лінії фронту.

На останніх знімках ви можете побачити жовті крокуси. Гарні, тендітні, такі живі. Але ж вони ростуть на ділянці двору, де ми складаємо загиблих хлопців. Вони своїми жовтими пелюстками зазвичай огортають білі мішки для 200.

Але я не хочу фотографувати смерть і руйнацію. Хочу мира, тепла та краси. Точніше хочу хоч трохи додати надії тому жаху, в якому ми живемо вже рік”

Ще новини України: Ціна свободи: Марта Сирко робить відверті світлини військових, які втратили кінцівки на війні