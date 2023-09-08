Атака на Запоріжжя вранці 8 вересня: понівечено 30 багатоповерхівок

Ворогом була здійснена атака на Запоріжжі вранці 8 вересня. УДСНС та міськраді розповіли про наслідки, передає НСН.

Відомо про одну постраждалу людину. Міські служби займаються ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.

На цей час відомо, що внаслідок ранкової атаки в 30-ти багатоповерхівках вибито квартирні та під’їздні вікна. Також вікна повилітали у трьох навчальних закладах.

На місці працюють представники Муніципальної аварійної служби КП «Запоріжремсервіс» та міської спеціалізованої аварійно-рятувальної служби. Комунальники визначають обсяги робіт, завозять матеріали та приступають до «закриття» вікон листами OSB.

Розгорнуто намети міської ради. Представники райадміністрації та соцпрацівники обстежують будинки, фіксують пошкодження і консультують людей. До допомоги долучилися і благодійники. Гуманітарна місія «Проліска» надає людям листи OSB та тарпаулін, а БФ «Посмішка ЮА» – психологічну допомогу.

У ДСНС повідомили, що близько 6:20 російська армія нанесла черговий ракетний удар по одному з районів міста. Виникло два осередки пожежі: перший в адміністративній двоповерховій будівлі, другий – в газовому модулі поблизу.

У результаті ворожої атаки постраждав чоловік, якого співробітники поліції до прибуття підрозділів ДСНС вивели з приміщення адмінбудівлі та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.

Завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном.

Атака на Запоріжжя вранці 8 вересня: встановлюється обсяг пошкоджень