Армія рф полює на автомобілі у Херсонській області: сьогодні двоє загиблих (фото)

Армія рф полює на автомобілі у Херсонській області. Сьогодні двоє загиблих цивільних мешканця. Також повідомляють про постраждалих. Окупанти гатять по автівкам з дронів, крім того обстрілюють автодороги з мінометів та іншої зброї. Мешканців просять бути обережними.

20 російські війська атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді. Про це повідомляють в Херсонській ОВА, передає НСН.

Подія сталася на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років.

Раніше з дрона ворог атакував цивільний автомобіль поблизу Осокорівки у Нововоронцовській громаді. Про це повідомляє поліція. Внаслідок вибуху 57-річна жінка та 71-річний чоловік отримали контузії, від госпіталізації вони відмовилися. Автомобіль отримав значні пошкодження.

Останнім часом ворог атакує цивільні автівки у нашій громаді, і це не перший випадок. Тож звертаємося до вас із рекомендацією зменшити пересування на транспорті або спланувати свої поїздки так, щоб уникати шляхів, які проходять біля прибережних населених пунктів. Ворог не шкодує нікого. Бережіть себе і свої родини, – закликають мешканців у Нововоронцовській громаді

Також поліція повідомляє, що російські військові накрили мінометним вогнем автодорогу поблизу Антонівки. Троє чоловіків віком 44, 27 та 21 рік отримали контузії.

Крім того, за даними поліції, у лікарні помер 43-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення 17 березня у Львовому внаслідок атаки ворожого дрона.

А а полі поблизу Молодецького на невідомому вибуховому пристрої підірвався 36-річний чоловік, який випасав худобу. В результаті вибуху потерпілий отримав травми, несумісні з життям.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними, не наближатися до незнайомих предметів, не брати їх до рук і не пересувати. Про всі підозрілі знахідки необхідно одразу повідомляти за номерами «101» або «102».

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