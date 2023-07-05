Як пройшла ніч 5 липня на ЗАЕС, яка ситуація станом на ранок

Після фейкової інформації російських ЗМІ про те, що Україна планує обстріляти ЗАЕС 5 липня вночі, а також після попередження Генштабу ЗСУ про підготовку теракту на ядерному об’єкті самими окупантами, у багатьох українців з’явилися панічні настрої. І хоч загроза залишається до тих пір, поки на станції залишаються росіяни, ця ніч в Енергодарі і на ЗАЕС пройшла спокійно, передає НСН.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив вранці 5 липня, що на даний момент ЗАЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано.

Його соратник у своєму Телеграм-каналі Непосредственно Gachi вночі повідомляв, що жодного руху російських військ в Енергодарі вночі не спостерігалося, крім руху ворожих патрулів.

У бік станції за цей час з увімкненими фарами проїхало 4-6 легкових машин у різний час по одній, мабуть, так само гоблінські патрулі заміські, – написав він Багато каналів прогоріли на хайпі відведення військ рАсії з Енергодару, всі вони знаходяться на позиціях. СБУ повинні приймати рішення, шукати адміністраторів таких каналів і займатися. Дестабілізація обстановки в інформаційному полі, – додав автор повідомлення

За наданою цим каналом інформацією, станом на 01:00, радіаційний фон становив 0,11 мікрозіверта на годину. Станом на 03:00 – 0,10 мікрозіверта на годину. А станом на 08:00 радіаційний фон становить 0,12 мікрозіверта на годину.

Влада Нікополя повідомляла вночі, що станом на 02:00 5 липня 2023 року рівень радіації в місті Нікополі становив 0,11-0,13 мікрозіверта за годину, що відповідає нормам.

Станом на ранок 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Про це повідомляє Енергоатом. Наразі він становить 16,56 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м.

Тим часом експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна в інтерв’ю Громадському радіо заявила, що інформація про виїзд з Енергодара працівників Росатому – фейкова. За словами Кошерної, росіяни, які відряджені для роботи на ЗАЕС з Росенергоатому, всі на місці.

«За моєю інформацією росіяни, які відряджені для роботи на ЗАЕС з Росенергоатому, всі на місці. Тобто це також була фейкова евакуація, як на початку травня, тоді також така ІПСО була. Я знаю, що деякі з персоналу виїхали, але це близько 7 людей, які мають персональну ліцензію від Держатомрегулювання, тобто на начальники змін блоків. Це висококваліфіковані працівники. Вони виїхали через окупований Крим у Європу і вже вони з’являться зараз чи на нашій території, чи поїдуть працювати у Туреччину, чи інші АЕС, які Росія будує за кордоном», – каже Кошарна

Нагадаємо, що мер Енергодара Дмитро Орлов раніше повідомив, що з Енергодара виїхала частина колаборантів-працівників ЗАЕС, а також частина персоналу Росатому. Аналогічну інформацію озвучували і в українській розвідці.

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